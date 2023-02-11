Мужчина отомстил замужней москвичке, расправившись с ее вторым любовником

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 133

Местная «Кармен» пользовалась большой популярностью среди мужчин, но не все были готовы делить возлюбленную друг с другом.

Мужчина отомстил замужней москвичке, расправившись с ее вторым любовником

Фото: www.globallookpress.com / Fotostand / K. Schmitt

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Кровавой расправой закончилась очередная история любви в Москве, героями которой оказались сразу двое горячих мужчин и еще более страстная женщина. На возлюбленную претендовали оба, но ни от одного из них она отказаться не смогла. Один из мачо придумал, как навсегда «отодвинуть» соперника.

Как стало известно 5-tv.ru, жареным в одной из многоэтажек большого города запахло минувшим вечером. Пока Москва готовилась спать, 39-летняя жительница столицы предвкушала объятия любимого. Какого по счету, знает только она — местная «Кармен», видимо, привыкла брать от жизни много и сразу. Но этот порыв касался прежде всего мужчин и к ее законному супругу не имел никакого отношения. Тот поправляет психическое здоровье в клинике, а москвичка тем временем вовсю предается страстям в их общей квартире.

Но на этот раз ночь не задалась, и все испортил назойливый любовник, приревновавший ее к другому любовнику, да и еще более молодому. Мужчина, видимо, понял, что его место в постели любимой занял кто-то другой и решил восстановить справедливость. Действовать нужно было быстро и жестко, нашептывал ему, вероятно, внутренний голос. Тем более что избранница в квартиру его не пустила. Оставалось одно — «прорубить» окно в любовное гнездышко, он так и сделал.

Уже через считанные минуты мачо разделался с соперником ножом. Целился он, предположительно, сразу в самое уязвимое место — в сердце, и не промахнулся. За жизнь потерпевшего еще некоторое время пытались бороться сотрудники скорой помощи, прибывшие на место, но нападавший не оставил пострадавшему никаких шансов на жизнь, а себе — на свободу.

Тем же вечером его задержали правоохранители в районе Измайловской площади. Мужчине грозит уголовное наказание по статье об убийстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что трехлетний ребенок захлебнулся рвотой в детском садике в центре Москвы.

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