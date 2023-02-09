Трехлетний ребенок захлебнулся рвотой в детском садике в центре Москвы

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 59

Обстоятельства жуткой смерти малыша сейчас устанавливают правоохранительные органы.

Трехлетний ребенок захлебнулся рвотой в детском садике в центре Москвы

Фото: www.globallookpress.com / Jorge Gil

Читайте нас в: Дзен Новости

Трехлетний ребенок захлебнулся рвотой в детском садике в центре Москвы. Об этом и подробностях происшествия стало известно 5-tv.ru.

Трагедия произошла в учреждении, расположенном внутри садового кольца. Тело малыша нашли во время тихого часа.

Известно, что у ребенка не было хронических заболеваний. В обстоятельствах его смерти сейчас разбираются правоохранители.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пятилетняя девочка погибла во время прогулки в детском саду в Новосибирске. Малышка упала при езде на детском двухколесном самокате и ударилась головой об асфальт.

-2° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
72.89
1.31 78.32
1.49
🧙‍♀ Гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

1:07
Звезде «Каникул в Мексике» переехали ногу в ходе спора на дороге в Петербурге
0:46
Супруга 85-летнего Дроздова рассказала о его состоянии после выписки из больницы
0:21
В Польше телеканал «назначил» Зеленского президентом Великобритании
23:58
Трехлетний ребенок захлебнулся рвотой в детском садике в центре Москвы
23:45
Внук Аллы Пугачевой взял псевдоним для работы в США
23:31
В «Пулково» открыли масштабную выставку в честь 100-летия гражданской авиации России

Сейчас читают

Иммунолог Крючков: в феврале россияне рискуют заразиться тремя инфекциями одновременно
Как две капли: исхудавшего белокурого ангелоподобного Киркорова перепутали с Бузовой
Эксперт Каленков на примере Ирана объяснил, почему Европа не сможет отказаться от российской нефти
Военный аналитик рассказал об оружии США, способном вызывать землетрясение

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023