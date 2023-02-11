Россия одним ударом ослабила оборону Украины и оборвала поставки оружия НАТО

Все цели были успешно поражены.

Российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием по объектам Украины, которые обеспечивают работу оборонного комплекса. Об этом на ежедневном брифинге сообщил официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удар был нанесен оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками.

Конашенков уточнил, что в ходе операции были поражены критически важные объекты системы энергетики, которые обеспечивают работу предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также пути, по которым доставляется на линию боестолкновения иностранное вооружение.

«Цели массированного удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены. Остановлена работа энергоемких производств оборонно-промышленного комплекса. Также заблокирована переброска железнодорожным транспортом в районы боевых действий иностранного вооружения, боеприпасов и резервов», — подчеркнул генерал-лейтенант.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские военные нанесли сокрушительное поражение ВСУ на Донецком направлении.