Контур пристыкованного к МКС корабля «Прогресс МС-21» разгерметизирован

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 17

Контур грузового корабля «Прогресс МС-21» изолировали от МКС из-за разгерметизации

Контур пристыкованного к МКС корабля «Прогресс МС-21» разгерметизирован

Фото: Вагнер Иван/Роскосмос / ТАСС

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Жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает, заверили в Роскосмосе.

Контур транспортного грузового корабля «Прогресс МС-21», который пристыковался к Международной космической станции (МКС), разгерметизирован. Об этом сообщили в Роскосмосе.

«Контур корабля „Прогресс МС-21“, затопление которого запланировано на 18 февраля, разгерметизирован, подтвердили данные телеметрии, поступившей в центр управления полетами», — заявили в госкорпорации.

Отмечается, что переходный люк корабля закрыт, поэтому «Прогресс МС-21» изолирован от общего объема МКС. Температура и давление на борту самой станции в норме, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает, самочувствие хорошее.

Также уточняется, что запланированные к затоплению грузы уже находятся на борту «Прогресс МС-21». Причины разгерметизации корабля выясняются.

В Роскосмосе подчеркнули, что происшествие не повлияло на стыковку с корабля с МКС и дальнейшую программу пилотируемых полетов.

До этого «Прогресс МС-22», запущенный с космодрома Байконур 9 февраля, пристыковался к МКС, доставив экипажу станции более 2,5 тонны грузов — питьевую воду, продукты, азот и оборудование для научных экспериментов.

В конце января Роскосмос сообщил о договоренности с НАСА о том, что российские космонавты при необходимости смогут спуститься с МКС на американском корабле Crew Dragon компании Space X.

Американское космическое агентство предложило свою помощь после того, как стало известно о повреждении внешней обшивки российского космического корабля «Союз МС-22». Запуск корабля Crew Dragon, на котором к МКС отправится и российский космонавт, запланирован на 26 февраля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с Байконура провели первый в 2023 году пуск российской ракеты «Протон-М».

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