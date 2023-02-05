С «Байконура» провели первый в 2023 году пуск российской ракеты «Протон-М»

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 61

Роскосмос: проведен первый в 2023 году пуск российской ракеты «Протон-М»

Фото, видео: Пресс-служба ГК "Роскосмос" / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Специалисты ведут активную работу по развитию российской ракетно-космической отрасли.

Первый пуск российской ракеты «Протон-М» в 2023 году проведен с космодрома «Байконур» в Республике Казахстан. Об этом в Telegram-канале сообщила госкорпорация «Роскосмос».

«Ракета-носитель отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты, и в настоящее время выводит спутник на заданную орбиту!» — говорится в сообщении.

Уточняется, что у ракеты имеются разгонный блок ДМ-03 и метеоспутник «Электро-Л» № 4. В конце января сообщалось, что российских космонавтов могут отправить с Международной космической станции (МКС) на Землю на корабле США Crew Dragon компании Space X в рамках достигнутой с НАСА договоренности.

Американское космическое агентство заявляло о своей открытости для сотрудничества с российскими экипажами. Как подчеркивал космонавт РФ Андрей Федяев, Россию и США уже давно связывают партнерские отношения в сфере космоса. НАСА предложило помощь после того, как появилась информация, что внешняя обшивка российского космического корабля «Союз МС-22» повреждена.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в России развивают ракетно-космическую отрасль.

-2° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
70.38
0.34 76.73
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 5 февраля

Последние новости

14:40
Новость о смерти матери повергла дочь Началовой в истерику: «Кричала 15 минут»
14:24
«Сомнения в адекватности садовника»: Захарова ткнула Борреля носом в факты об Украине
14:08
Первый секс принца Гарри был с водителем экскаватора
13:50
Дмитрий Назаров уехал из России в Израиль: только тур или навсегда?
13:36
С «Байконура» провели первый в 2023 году пуск российской ракеты «Протон-М»
13:22
Умер обвиняемый в госизмене экс-президент Пакистана Первез Мушарраф

Сейчас читают

Борьба за наследство: дети покойной Любови Полищук развязали конфликт?
Врачебная тайна: Васильева изменилась до неузнаваемости
Минобороны Ирана: склад боеприпасов в городе Исфахан атаковали беспилотники
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023