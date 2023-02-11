Ольгу Орлову выписали из роддома

Певицу и ведущую «Дома-2» Ольгу Орлову выписали с новорожденной дочерью. 6 февраля 45-летняя певица родила девочку Анну.

Несколько дней экс-солистка «Блестящих» пробыла под наблюдением медиков, а сегодня ее отпустили домой. Малышка и счастливая мама чувствуют себя хорошо.

«На второй день было тяжеловато: лицо опухло, на уколах. Спасибо всем за внимание. У ребенка все хорошо», — откровенничала звезда.

Актриса не планирует уходить в декрет. Через несколько недель Орлова планирует выйти на работу. Молодую маму уже ждут на съемках «Дома-2», ее график расписан далеко вперед.

Однако «старородящую звезду» на протяжении всей беременности подозревали в фальсификации положения. Подписчики в социальных сетях писали, что живот — накладной, а ребенка вынашивает суррогатная мать.

В начале беременности артистка остро реагировала на критику, но вскоре стала подшучивать над хэйтерами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Орлова выложила фото с новорожденной дочерью из роддома.