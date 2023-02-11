Ольгу Орлову выписали из роддома

|
Полина Долгова
Полина Долгова 112

Телеведущую уже ждут на съемках.

Ольгу Орлову выписали из роддома

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Читайте нас в: Дзен Новости

Певицу и ведущую «Дома-2» Ольгу Орлову выписали с новорожденной дочерью. 6 февраля 45-летняя певица родила девочку Анну.

Несколько дней экс-солистка «Блестящих» пробыла под наблюдением медиков, а сегодня ее отпустили домой. Малышка и счастливая мама чувствуют себя хорошо.

«На второй день было тяжеловато: лицо опухло, на уколах. Спасибо всем за внимание. У ребенка все хорошо», — откровенничала звезда.

Актриса не планирует уходить в декрет. Через несколько недель Орлова планирует выйти на работу. Молодую маму уже ждут на съемках «Дома-2», ее график расписан далеко вперед.

Однако «старородящую звезду» на протяжении всей беременности подозревали в фальсификации положения. Подписчики в социальных сетях писали, что живот — накладной, а ребенка вынашивает суррогатная мать.

В начале беременности артистка остро реагировала на критику, но вскоре стала подшучивать над хэйтерами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Орлова выложила фото с новорожденной дочерью из роддома.

-2° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
72.79
-0.10 78.05
-0.27
🧙‍♀ Гороскоп на 11 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

18:31
В Курской области при обстреле ВСУ погиб один человек
18:18
Шведский антиквариат: Литва «сбагрила» Украине корабельные зенитки Bofors для защиты на земле
18:03
Ольгу Орлову выписали из роддома
17:50
Глава Сирии Башар Асад поблагодарил МЧС России за помощь после землетрясения
17:26
Армия России нанесла поражение группировкам ВСУ в Угледаре, Павловке и Новоселке
17:07
Актриса Ольга Кабо показала внешность без макияжа и фотошопа

Сейчас читают

Россия одним ударом ослабила оборону Украины и оборвала поставки оружия НАТО
Подольская не будет праздновать День всех влюбленных с Пресняковым
Дзюдоист Носов назвал главную ошибку Костомарова, стоившую ему здоровья
Военный аналитик рассказал об оружии США, способном вызывать землетрясение

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023