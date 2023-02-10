Ольга Орлова выложила фото с новорожденной дочерью из роддома

Певица и ведущая Ольга Орлова опубликовала фото с новорожденной дочерью в Instagram*. Судя по снимку, 45-летняя молодая мама находится в роддоме.

На фото Орлова держит новорожденную дочь на руках и улыбается малышке. Телеведущая одета в ночную рубашку. И выглядит экс-солистка группы «Блестящие» хорошо.

Ольга Орлова опубликовала фото с новорожденной дочерью. Фото: Instagram* / olgaorlova1311

Сегодня малышка официально стала гражданином России, певице выдали свидетельство о рождении ребенка.

Ольга Орлова назвала дочь Анной. Девочка появилась на свет 6 февраля. Звезда не планирует засиживаться в декрете и уже через несколько недель после родов собирается выйти на работу. График съемок в «Доме-2» расписан напред. Пока в родительном доме ее навещает муж и подруги. Телеведушая не раз отмечала, что малышка здорова и все хорошо.

«Старородящую звезду» на протяжении всей беременности подозревали в обмане, живот накладной, а ребенка вынашивает суррогатная мать.

В начале беременности артистка остро реагировала на критику, но вскоре стала подшучивать над смоневающимися.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Орлова «призналась» в постановочном фото с новорожденной малышкой.

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