Радиостанции обязаны уведомлять слушателей о статусе иноагента у исполнителей

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 117

Каждое публичное появление иноагентов в медиа, даже на радио, должно маркироваться согласно российскому законодательству.

Радиостанции обязаны уведомлять слушателей о статусе иноагента у исполнителей

Фото: www.globallookpress.com / Torsten Sukrow / SULUPRESS.DE

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Радиостанции согласно закону должны указывать статус певца перед композицией, если исполнитель признан в России иноагентом. Об этом в разговоре с ТАСС напомнили юристы.

«Перед воспроизведением песни в эфире радиостанции продолжительность маркировки с указанием ФИО должна составлять не менее 15 секунд. Перед началом концерта исполнителя, признанного иноагентом, также необходимо сообщить о его статусе», — сказал адвокат Сергей Бадамшин.

Звездный адвокат Сергей Жорин уточнил, что если музыкальная композиция звезды-иноагента прерывается, а потом ее воспроизведение продолжается, то напоминание о статусе исполнителя должно быть озвучено повторно.

Ранее после начала спецоперации России на Украине некоторые звезды уехали за рубеж и показали свое истинное лицо, откровенно поливая грязью свою родину и россиян. После их проверки Минюстом выяснилось, что они получали финансирование из-за рубежа.

Некоторые известные иноагенты из России не уезжали и намерены оспаривать свой статус в суде, так как уверены в своей невиновности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему актер Оскар Кучера разочарован поступками сбежавших из РФ артистов.

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