Кучера рассказал о том, что разочарован поступками сбежавших из РФ артистов

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 102

Артист Кучера: Галкин* с Пугачевой казались мудрыми людьми, пока не началась спецоперация

Кучера рассказал о том, что разочарован поступками сбежавших из РФ артистов

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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Тема:
Спецоперация

Кучера отметил, что таким поведением сбежавшие из РФ артисты только «гадят» своей родной стране.

Оскар Кучера высказался о звездах, которые критикуют СВО и улетели из России. Артист поделился, что даже представить не мог, что Алла Пугачева и Максим Галкин* займут антироссийскую позицию. Своим мнением он поделился в диалоге с «360».

В интервью с Екатериной Милашенко Оскар поделился, что несмотря на большую любовь к творчеству Слепакова, он не понимает той песни, которую он написал о российских солдатах. Также Кучера сказал, что когда человек совершает такие поступки, он «гадит».

«От Галкина* с Пугачевой не ожидал. Они мне всегда казались очень мудрыми. Вот Сеня Слепаков — для меня просто… Люблю его очень. А сейчас в растерянности пребываю. Как-то это низко. Я о песне, которую он написал. Он же очень талантливый человек. Могу понять людей, которые уехали, которые боятся отождествлять себя с Россией. Но молчите или предлагайте что-то. А вы гадите», — порассуждал 48-летний Кучера в интервью.

Недавно Слепаков действительно показал публике провокационную песню, в которой нелестно высказался о военных. Такой поступок не остался незамеченным.

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Теперь его хотят привлечь к уголовной ответственности за дискредитацию армии России, лишить гражданства и признать иноагентом. В начале 2023 года стало известно, что бард погасил 19-миллионный долг.

Ранее 5-tv.ru писал, что Максим Галкин* продолжит гастроли и оставит Аллу Пугачеву одну в День всех влюбленных.

*— признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.

Тема:
Спецоперация
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