Причиной разгерметизации на «Прогрессе МС-21» стала утечка, как на «Союзе МС-22»

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 17

Роскосмос: причиной разгерметизации на «Прогрессе МС-21» стала утечка, как на «Союзе»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Roscosmos; Роскосмос; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В Роскосмосе создали комиссию, которая проведет расследование инцидента на орбите.

Причиной разгерметизации на грузовом корабле «Прогресс МС-21» стала утечка теплоносителя системы терморегулирования. Об этом сообщил директор госкорпорации Роскосмос по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

«На грузовом корабле, который уже несколько месяцев пристыкован к станции, произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования», — заявил он.

По словам Крикалева, госкорпорация создаст комиссию, которая проведет анализ причин разгерметизации и утечки на корабле «Прогресс МС-21». При этом он заверил, что инцидент не окажет серьезного влияния на работу экипажа Международной космической станции (МКС).

Также Крикалев отметил, что случай с «Прогрессом» похож на тот, что произошел в декабре с кораблем «Союз МС-22». Тогда сработал сигнализатор системы диагностики корабля о падении давления в системе охлаждения, а потом космонавты обнаружили серьезные повреждения обшивки космического аппарата.

«Самое главное сейчас — убедиться, что это не систематическая ошибка, потому что это может повлиять на такую же проблему на следующих кораблях», — подчеркнул Крикалев.

Ранее стало известно, что контур транспортного грузового корабля «Прогресс МС-21», который пристыковался к Международной космической станции (МКС), разгерметизирован. При этом в Роскосмосе заявили, что температура и давление на борту самой станции в норме, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает.

Как сообщал 5-tv.ru, российских космонавтов могут отправить с МКС на американском корабле Crew Dragon компании Space X.

-2° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
72.79
-0.10 78.05
-0.27
🧙‍♀ Гороскоп на 11 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

21:31
Причиной разгерметизации на «Прогрессе МС-21» стала утечка, как на «Союзе МС-22»
21:20
«Это всего лишь день»: Асти призналась, почему не любит 14 февраля
20:58
Радиостанции обязаны уведомлять слушателей о статусе иноагента у исполнителей
20:42
«Слабодушные ***!» — Жиган пристыдил сбежавших из России звезд
20:25
Экс-советник главы Пентагона заявил о развале фронта на юге Украины
20:02
Ахеджакова отказалась покидать Россию по совету коллег

Сейчас читают

Валерия раскрыла секрет прочного брака: «Если люди перестают это делать, то все пропало»
Шведский антиквариат: Литва «сбагрила» Украине корабельные зенитки Bofors для защиты на земле
«Не смотрите!» — Как возлюбленная Петрова пережила его экранную измену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023