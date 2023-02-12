Генсек НАТО Йенс Столтенберг собирается покинуть свой пост

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Рита Миронова
Рита Миронова 68

Срок полномочий политика истекает осенью текущего года. Почему он не хочет продлевать мандат?

Генсек НАТО Йенс Столтенберг собирается покинуть свой пост

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Jens Schicke

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг планирует покинуть свой пост. Об этом пишет немецкая газета Die Zeit со ссылкой на пресс-секретаря НАТО Оану Лунгеску.

По ее информации, Столтенберг не хочет продлевать срок своих полномочий после их истечения 30 сентября 2023 года.

«У него нет намерения добиваться продления мандата», — рассказала Лугенску.

В должности генерального секретаря Североатлантического альянса Столтенберг работает с 2014 года. Он уже трижды продлевал срок своих полномочий.

Как пишет газета Welt am Sonntag, несмотря на намерения самого Столтенберга, между странами НАТО есть неформальное соглашение о том, что он останется на своем посту до весны 2024 года. Отчасти это необходимо для его присутствия на саммите в Вашингтоне по случаю 75-летия НАТО. Но основной причиной запланированного продления стали «выдающиеся услуги НАТО», оказанные Столтенбергом, особенно на фоне конфликта на Украине.

Дипломат всегда резко критиковал внешнюю политику России и подчеркивал необходимость наращивать военную мощь НАТО, включая ядерное оружие, чтобы сдерживать попытки России нарушить международные законы в отношении стран, входящих в состав Альянса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генсек НАТО Столтенберг не ожидает нормализации отношений между Россией и Западом.

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