В НАТО высказались о перспективах отношений с Россией

|
Иван Обухов
Иван Обухов 32

Генсек НАТО Столтенберг не ожидает нормализации отношений между Россией и Западом

В НАТО высказались о перспективах отношений с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Thierry Monasse

Читайте нас в: Дзен Новости

По словам генсека НАТО, как раньше не будет, «даже если на Украине замолчат пушки»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг полагает, что нормализация отношений стран Запада с Россией не случится и по завершению вооруженного противостояния на Украине. Соответствующее мнение он озвучил в интервью изданию Handelsblatt, обнародованном в воскресенье.

«Как раньше не будет. Даже если на Украине замолчат пушки, не следует ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются», — высказался Столтенберг.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса добавил, что Западу «не следует недооценивать Россию», обладающей «огромными ресурсами».

Ранее 5-tv.ru писал, что Медведчук спрогнозировал развитие конфликта на Украине.

-4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
67.57
-0.21 73.11
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на 15 января для всех знаков зодиака

Последние новости

0:50
В НАТО высказались о перспективах отношений с Россией
0:28
«Изменения будут болезненными»: Самойлов о будущем российской культуры
0:06
«Трудные времена»: Медведчук спрогнозировал развитие конфликта на Украине
23:57
Президент Хорватии: США и НАТО ведут войну против России через Украину
23:29
«Завидую ему»: подруга Милохина назвала причину его ухода из ледового шоу
23:10
Уже есть покупатели: родные Чуриковой задумались о продаже особняка XIX века

Сейчас читают

Она его боготворила: почему единственный сын Чуриковой не успел с ней проститься
Глеб Панфилов раздавлен смертью Инны Чуриковой: «Кровоточит все»
Крушение самолета в Непале: хронология и причины трагедии
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023