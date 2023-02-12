«Обреченные»: Захарова призвала Запад покаяться после слов Дуды об Украине и оружии
Захарова прокомментировала заявление Дуды о победе Украины с оружием Запада
Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС
Глава Польши ранее предупредил мир о крахе киевского режима без поддержки «союзников».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление президента Польши Анджея Дуды. Он призвал Запад направить Киеву оружие, чтобы российская сторона не одержала победу над Украиной. Своими мыслями Захарова поделилась с подписчиками в Telegram-канале.
«Обреченные, оно вам не поможет. Лишь усугубит. Покаяние в содеянном — единственный выход для Запада», — прокомментировала представитель внешнеполитического ведомства.
Кроме того, польский лидер сообщил журналистам, что сомневается в целях спецоперации. По его словам, армия России после ее завершения может «пойти дальше». Дуда также отметил, что США на сегодняшний день оказывает Украине самую сильную поддержку. Президент Польши добавил, что не сомневается «в ответственности тех в Вашингтоне, кто принимает решения».
Примечательно, что содружественное государство поставило Украине более 300 танков. Сейчас на повестке дня вопрос о поставках истребителей F-16, которые, по словам президента Польши, являются дефицитными в его стране.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, как ВСУ расправляются с польскими наемниками.
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