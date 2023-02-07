ВСУ расстреляли группу польских наемников в Угледаре
Советник главы ДНР Гагин заявил о расстреле ВСУ польских наемников в Угледаре
Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai
Конфликты между украинцами и поляками в зоне спецоперации участились.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне спецоперации расстреливали польских наемников. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.
По его словам, украинские войска жестоко расправились с группой наемников в Угледаре из-за участившихся конфликтов.
«По нашим данным, в ночь с воскресенья на понедельник в Угледаре украинские подразделения расстреляли группу иностранных военнослужащих, предположительно, поляков. В последние недели конфронтации между украинскими и польскими подразделениями участились. Об этом свидетельствуют данные разведки, в том числе радиоперехватов», — поделился Ян Гагин в беседе с ТАСС.
Кроме того, по словам Гагина, о конфликтах между ВСУ и наемники из Польши сообщали и военнопленные. По мнению экспертов, поляки рассматривают Украину как свою бывшую и будущую колонию, планируют отделить от нее часть земель и присоединить к Польше. Поэтому в зоне спецоперации между украинскими военными и польскими наемниками периодически возникают скандалы, доходящие даже до перестрелок.
Специальная военная операция по защите Донбасса продолжается с 24 февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
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