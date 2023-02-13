Знаменитый чешский курорт Карловы Вары может закрыться

После запрета на посещение для россиян, город оказался на грани выживания.

Антироссийские санкции ударили по одному из самых известных европейских курортов — Карловым Варам.

Мэр города не исключила, что из-за оттока туристов из нашей страны, которые составляли большинство клиентов местных санаториев и СПА-салонов, курорт может вообще закрыться. Уже сейчас многие объекты туристической и лечебной инфраструктуры простаивают, а власти судорожно ищут россиянам альтернативу.

На первое время сюда удалось завлечь гостей из Западной Европы и самой Чехии, но это не полноценная замена. Россияне отдыхали и лечились дольше — и тратили больше. До тех пор, пока осенью нашим туристам не закрыли въезд в Чехию.

Ранее 5-tv.ru писал, что россияне и белорусы вернулись в олимпийское движение по воле большинства стран.