Знаменитый чешский курорт Карловы Вары может закрыться

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Иван Обухов
Иван Обухов 27

Мэр Карловых Вар заявила о риске закрытия курорта из-за оттока туристов из России

Знаменитый чешский курорт Карловы Вары может закрыться

Фото: www.globallookpress.com / Igor Kritskiy

После запрета на посещение для россиян, город оказался на грани выживания.

Антироссийские санкции ударили по одному из самых известных европейских курортов — Карловым Варам.

Мэр города не исключила, что из-за оттока туристов из нашей страны, которые составляли большинство клиентов местных санаториев и СПА-салонов, курорт может вообще закрыться. Уже сейчас многие объекты туристической и лечебной инфраструктуры простаивают, а власти судорожно ищут россиянам альтернативу.

На первое время сюда удалось завлечь гостей из Западной Европы и самой Чехии, но это не полноценная замена. Россияне отдыхали и лечились дольше — и тратили больше. До тех пор, пока осенью нашим туристам не закрыли въезд в Чехию.

Ранее 5-tv.ru писал, что россияне и белорусы вернулись в олимпийское движение по воле большинства стран.

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