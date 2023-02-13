Российские десантники обнаружили и уничтожили скрытый в лесу опорный пункт ВСУ.

На захват объекта было направлено штурмовое подразделение, а огневую поддержку оказала бронегруппа, состоящая из нескольких БТР, БМП и боевых машин десанта.

Приблизившись к опорному пункту, бойцы ВДВ открыли шквальный огонь и застали противника врасплох.

Десантники сходу овладели опорным пунктом ВСУ и захватили трофейное вооружение.