Участникам «банды амазонок» назначили от 24 до 25 лет колонии

В Ростовской области суд приговорил членов так называемой «банды амазонок» к срокам от 24 до 25 лет колонии.

Одну из самых жестоких группировок в 2007 году создала Инесса Тарвердиева со своим сожителем Романом Подкопаевым. К преступному промыслу присоединились их родственники: дочь Тарвердиевой Виктория, сестра Подкопаева Анастасия Синельник и ее муж Сергей. Прикрытие банде обеспечивал еще один родственник — инспектор ДПС.

В течение двух лет преступники совершили минимум десять убийств. Самым громким стала зверская расправа над семьей начальника отделения ОМСН ГУВД по Нижегородской области, бойца спецназа Дмитрия Чудакова. Бандиты не пощадили даже двух его маленьких детей.

Всего в деле «амазонок» 98 потерпевших. С учетом предыдущего наказания троим подсудимым назначили 25 лет колонии, четвертому — пожизненное лишение свободы.

Впервые суд вынес приговор «банде амазонок» в 2017 году. Тогда ее членов признали виновными по статьям «Бандитизм», «Убийство», «Покушение на убийство», «Разбойное нападение», «Хищение оружия» и «Незаконный оборот оружия».

Главарь банды Тарвердиева получила 21 год, ее дочь Виктория — 16 лет, Сергей Синельник — 20 лет, а его жена Анастасия — девятнадцать лет колонии. Также осужденные обязаны выплатить потерпевшим более 12 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд признал бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала виновным по делу об организации убийства предпринимателей и приговорил к 22 годам лишения свободы.