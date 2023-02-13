Не забудете его долго: рецепт быстрого и вкусного печенья

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 63

Продукты, используемые в рецепте сладкого угощения, наверняка найдутся в холодильнике каждой хозяйки.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Debi Treloar; YouTube / РЕЦЕПТЫ НАТАЛИ

Что может быть лучше и удобней к повседневному чаю или кофе? Печенье! Сладкое угощение простое в приготовление, придать необычный вкус которому можно, добавив различные начинки. Владелица YouTube-канала «Рецепты Натали» поделилась секретом приготовления быстрых и невероятно вкусных печений.

Ингредиенты:

  • Пшеничная мука — 320 граммов
  • Яйца — 2 штуки
  • Масло сливочное — 100 граммов
  • Сахар — 100 граммов
  • Ванильный сахар — 10 граммов
  • Соль
  • Разрыхлитель — 10 граммов
  • Изюм или вишня вяленая — 50 граммов
  • Яблоки — 2 штуки

Способ приготовления:

Вялую вишню или изюм необходимо залить теплой водой и дать постоять. Тем временем в чашу складываем яйца, сахар, ванильный сахар, соль. Про помощи венчика все ингредиенты смешать до однородности. Следом добавляем размягченное сливочное масло. Перемешиваем. В эту же емкость просеиваем муку с разрыхлителем. Вымешиваем тесло до однородности.

Яблоки очищаем от кожуры и убираем сердцевину, режем на кубики и высыпаем в тесто. Вместе с ними добавляем вяленую вишню.

На противень выстеленный пергаментом выкладываем печенье. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Печенье можно слегка остудить, а затем присыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Ранее 5-tv.ru публиковал рецепт котлет из куриной печени от шеф-повара Емельяненко.

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