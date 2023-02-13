Не забудете его долго: рецепт быстрого и вкусного печенья

Что может быть лучше и удобней к повседневному чаю или кофе? Печенье! Сладкое угощение простое в приготовление, придать необычный вкус которому можно, добавив различные начинки. Владелица YouTube-канала «Рецепты Натали» поделилась секретом приготовления быстрых и невероятно вкусных печений.

Ингредиенты:

Пшеничная мука — 320 граммов

Яйца — 2 штуки

Масло сливочное — 100 граммов

Сахар — 100 граммов

Ванильный сахар — 10 граммов

Соль

Разрыхлитель — 10 граммов

Изюм или вишня вяленая — 50 граммов

Яблоки — 2 штуки

Способ приготовления:

Вялую вишню или изюм необходимо залить теплой водой и дать постоять. Тем временем в чашу складываем яйца, сахар, ванильный сахар, соль. Про помощи венчика все ингредиенты смешать до однородности. Следом добавляем размягченное сливочное масло. Перемешиваем. В эту же емкость просеиваем муку с разрыхлителем. Вымешиваем тесло до однородности.

Яблоки очищаем от кожуры и убираем сердцевину, режем на кубики и высыпаем в тесто. Вместе с ними добавляем вяленую вишню.

На противень выстеленный пергаментом выкладываем печенье. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Печенье можно слегка остудить, а затем присыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!

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