ФСБ задержала группу организаторов нелегальной миграции

Благодаря совместной работе ФСБ РФ и Росгвардии удалось задержать членов преступной группы, которая осуществляла свою деятельность и легализовала нелегальных мигрантов с помощью фиктивных браков и установления отцовства над детьми-гражданами РФ. Об этом сообщил Центр общественных связей службы безопасности. В распоряжении 5-tv.ru попало видео задержания преступников.

«Пресечена противоправная деятельность межрегиональной группы, специализировавшейся на организации незаконного пребывания граждан иностранных государств на территории Московского и Липецкого регионов», — прокомментировали в ЦОС ФСБ.

Уточняется, что злоумышленники занимались изготовлением поддельных документов, организовывали заключение фиктивных браков, а также оказывали содействие в установлении отцовства над детьми с российским гражданством за денежное вознаграждение. Преступная деятельность участников группы способствовала дальнейшей легализации мигрантов в РФ.

Федеральный орган исполнительный власти задержал организатора и четверых сообщников группировки. В отношении злоумышленников продолжаются следственные действия. Инициатор заключен под стражу.

В сообщении ведомства отмечается, что были проведены 45 обысков и допрошены более 30 свидетелей. Служба безопасности изъяла большое количество поддельных документов иностранцев. Кроме того был обнаружен значительный объем материалов теневой отчетности, а также финансовых средств, полученных незаконным путем.

ФСБ совместно с Росгвардией ликвидировали подпольную типографию, которая занималась противоправным изготовлением печатей, штампов, бланков и документов государственных органов.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала троих украинских агентов, которые устраивали теракты на ж/д путях.