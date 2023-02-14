Раскаленный цинк с ног до головы окатил рабочего Омского завода: жуткие кадры

Мужчина получил сильнейшие ожоги, но от госпитализации отказался.

Страшные ожоги получил рабочий Омского электромеханического завода. ЧП произошло в тот момент, когда он находился рядом с емкостью с раскаленным цинком.

По неизвестной причине, в эту ванну упала гигантская металлическая конструкция. И сотрудника, буквально, с ног до головы окатило волной и брызгами расплавленного металла. Мужчина получил термические ожоги головы, лица и ноги, но от госпитализации отказался.