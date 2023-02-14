Раскаленный цинк с ног до головы окатил рабочего Омского завода: жуткие кадры

Эфирная новость 99

Раскаленный цинк с ног до головы окатил рабочего Омского завода

Фото, видео: Oliver Berg / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Мужчина получил сильнейшие ожоги, но от госпитализации отказался.

Страшные ожоги получил рабочий Омского электромеханического завода. ЧП произошло в тот момент, когда он находился рядом с емкостью с раскаленным цинком.

По неизвестной причине, в эту ванну упала гигантская металлическая конструкция. И сотрудника, буквально, с ног до головы окатило волной и брызгами расплавленного металла. Мужчина получил термические ожоги головы, лица и ноги, но от госпитализации отказался.

+1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
73.63
0.84 78.67
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на 14 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

15:42
Туристы из России застряли в аэропорту Дубая почти на сутки
15:38
Российские врачи оказали экстренную помощь министру МЧС в Турции
15:32
Российские ученые создали наносенсоры для лечения раковых опухолей
15:24
У Рианны второй на подходе: чем опасна новая беременность сразу после родов
15:21
Новую специализированную детскую поликлинику построили в Костроме
15:15
Суд отказал первой жене Грачевского в получении доли наследства

Сейчас читают

Военкор Коц: армия РФ в одном шаге от оперативного окружения Бахмута
Жизнь продолжается: 72-летняя вдова Кобзона готовится к очередной свадьбе
В Еврокомиссии опасаются восстановления спроса на газ в Европе
"Только 21 час солнца за месяц": эндокринолог объяснила, зачем нужен витамин D и как его правильно принимать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023