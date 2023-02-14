Биоритмы и интим: как быть, если женщина любит вечерний секс, а мужчина — утренний

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 911

Сексолог Кульгавчук: секс может стать трагедией из-за несовпадения биоритмов

Фото, видео: www.globallookpress.com / McPHOTOf; 5-tv.ru

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Как добиться гармонии в сексуальной жизни?

Многие мужчины чаще готовы к сексу по утрам, в отличие от их избранниц. А вечером, когда дамы ждут «ночь любви» после всех ежедневных дел, порой даже засыпают. На этом фоне в отношениях могут появиться проблемы. Как найти компромисс в такой ситуации, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал сексолог Евгений Кульгавчук.

«Мужская сексуальность более проста и примитивна, многие мужчины вообще воспринимают утреннюю эрекцию, как руководство к действию, „чего добру пропадать“», — отметил эксперт.

А вечером, по его словам, у мужчин нет ни эрекции, ни желания. Женщине же, напротив, утром тяжелее настроиться — они переживают из-за внешнего вида, запаха изо рта и прочих этических моментов. Найти гармонию в такой ситуации можно только путем компромиссов и договоренностей.

«Например, если пара имеет возможность встретиться днем, во время перерыва на обед. Когда, например, дети еще в школе. Или же организовывать свидания, но не так поздно, чтобы на это оставались силы и была возможность их предвкушать. В этот день можно уйти пораньше с работы, если это возможно. Сделать маникюр женщине, купить цветы мужчине. То есть готовиться», — порекомендовал сексолог.

По его словам, интимную жизнь очень важно организовывать и не превращать во что-то должное. Если пара ведет половую жизнь регулярно, и ее качество устраивает обоих, то разница по биоритмам со временем стирается и становится не так критична.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что половое влечение может рассказать о ментальном здоровье человека.

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