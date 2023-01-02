Интимный звоночек: что половое влечение может рассказать о ментальном здоровье человека

Даже самые постыдные мечты не рождаются из неоткуда.

Половое влечение часто является маркером психологического, соматического благополучия. Об этом заявил сексолог Евгений Кульгавчук. По его словам, интимные отношения улучшают качество жизни, наполняет ее яркими красками и служит для самой важной миссии — продолжения жизни и рода. Он отметил, что прежде всего человек является биопсихосоциальным существом, поэтому женское сексуальное желание зависит от разных факторов.

«Биологические факторы. Это прежде всего, половая конституция, то есть природный темперамент. При решении сексуальных вопросов врач-сексолог обязательно обращает на это внимание. Ведь для кого-то желание раз в неделю — это мало, а для кого-то — много. Большое значение имеет физическая форма, Болезни, недомогания», — заявил он в беседе с 5-tv.ru.

Вторым фактором эксперт назвал психологический. Он работает как в положительном ключе, так и в отрицательном. Влюбленность буквально кружит голову девушкам, у них «вырастают крылья». Повышается уровень дофамина, серотонина, окситоцина, биология тонко соприкасается с психологией. Однако для влюбленности важна готовность влюбиться, по словам врача.

«Важно знать и языки любви друг друга. И, например, фактором, повышающим желание могут быть не только подарки, но и помощь. Ведь защищать свою женщину можно не только от хулиганов, но и от детей или же бытовых проблем. Взаимопонимание, ощущение команды улучшают расположение», — объяснил Кульгавчук.

Ссоры, конфликты и скандалы наоборот блокируют интимное желание. Повышение кортизола и пролактина в организме препятствуют выработке тестостерона, который влияет на половое влечение. По мнению врача, природные инстинкты таким образом берегут женщину от малоперспективного размножения, ведь для потенциального потомства важна психологическая гармония и способность родителей договориться.

«Социальный фактор. Для женщины важен и статус мужчины, насколько он привлекает внимание других женщин, обладает ли он возможностями и ресурсами. Все это тоже играет роль для формирования влечения. И здесь то же уважение работает на потомство. Ведь мужчина с возможностями или хотя бы их перспективами может потенциально и прокормить, и защитить», — рассказал доктор.

Однако среди всего перечисленного могут быть исключения. Сексолог привел в пример девушек, которые влюбляются в талантливых, но бесперспективных художников, неспособных прокормить самих себя. Некоторые дамы могут всю жизнь прожить с алкоголиками или психопатами, унижающими избранниц физически и морально.

«Снижение полового влечения– проблема, которая решается, и которую нужно решать. В современном арсенале врача сексолога есть эффективные методики, начиная от психотерапии, и заканчивая новыми достижениями фармакологии», — отметил эксперт.

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