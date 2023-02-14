«Я больше, чем Пуговка»: Катя Старшова раскрыла тайны съемок в «Папиных дочках»

Актриса поделилась самыми сокровенными мыслями о популярности в пять лет.

Совсем скоро на экраны выходит продолжение знаменитого сериала «Папины дочки». Стало известно, что всеми любимая Пуговка также вернется в сериал и сыграет ее снова Катя Старшова. О том, что сама актриса думает о своей роли и чем ей запомнились съемки, она рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

По словам артистки, ей поступило предложение о съемках в продолжении «Папиных дочек» еще год назад.

«Я не ожидала, что все это всерьез. Мы даже пошутили с родителями, что мне позвонили какие-то приколисты», — говорит Старшова.

Однако она согласилась на роль не сразу, так была задействована на тот момент во многих проектах, не связанных с кино. К тому же, актриса не знала, хочет ли вообще возвращаться к этому ремеслу снова.

«Вы знаете, когда закончились „Папины дочки“, у меня появилась усталость. За все шесть лет съемок я устала от популярности и излишнего внимания к себе, захотелось немного сменить картинку. Не могу сказать, что я плохо себя чувствовала на съемках, но просто, как будто, мне всего этого уже хватило в жизни. Я себя так ощущала на тот момент. И решила, что дальше я продолжать сниматься не хочу», — объяснила свой большой перерыв в съемках актриса.

Также Пуговка поделилась своими воспоминаниями о том, что в пять лет ей помогала учить тексты к роли бабушка.

«Бабушка учила меня правильно расставлять интонации, рассказывала мне как нужно играть», — говорит артистка.

По ее словам, ей удалась роль Пуговки только благодаря бабушке. Однако Кате Старшовой не нравится, когда ее постоянно сравнивают только с этим персонажем.

«Лично я — это больше, чем Пуговка. Неприятно, конечно, чувствовать, что это одна роль на всю жизнь. Как бы актер одной роли…», — поделилась она.

Актриса хочет, чтобы ее воспринимали как личность, а не как персонажа.

Екатерина Старшова, сыгравшая знаменитую Пуговку, снимается в продолжении культового сериала СТС «Папины дочки». Актриса и фигуристка присоединилась к коллегам спустя 10 лет.

Работа над первыми «Папиными дочками» началась 13 июля 2007 года. Всего в эфир СТС вышло 20 сезонов и 410 серий. История про психотерапевта и его пять дочерей четырежды получала ТЭФИ, а за последние три года на каналах «СТС Медиа» собрала 1,2 млрд просмотров. Вселенная «Папиных дочек» включает 5 книг, 2 компьютерные игры и одну немецкую адаптацию «Полный дом дочек». В сериале снялись 20 приглашенных звезд, в том числе: Андрей Малахов, Игорь Верник, Сосо Павлиашвили, Влад Лисовец, Татьяна Буланова, Тимати, группа «Корни».

Ранее 5-tv.ru рассказал о то, кого зритель увидит в продолжении «Папиных дочек».