Путин назвал эффективную защиту прав и свобод граждан залогом развития РФ

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Президент провел ежегодное совещание с судьями, на котором поднял ряд важнейших вопросов.

Путин назвал эффективную защиту прав и свобод граждан залогом развития РФ

Фото: 5-tv.ru

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Социальную направленность российского правосудия, защиту прав мобилизованных, внедрение информационных технологий и гуманизацию наказания по экономическим преступлениям президент РФ Владимир Путин обсудил сегодня на ежегодном совещании судей. Заседание прошло в режиме видеоконференции из Ново-Огарево. Также глава государства отметил политизированность Европейского суда по правам человека, — из-за этого его решения в России исполняться не будут.

«Вопрос был поставлен прямо: не повлечет ли выход из ЕСПЧ снижение уровня защиты прав и свобод граждан в нашей стране. Я не буду скрывать, и я тоже об этом думал всегда… Но в конечном итоге, на мой взгляд, наша судебная система, используя национальные судебные механизмы, способна их надежно защитить», — сказал президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что директор ФСБ Александр Бортников провел заседание Национального антитеррористического комитета.

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