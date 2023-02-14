«Он — их кукла»: эксперт Литовкин объяснил потерю доверия Запада к Зеленскому из-за Артемовска

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 642

Военный эксперт Литовкин: вопрос потери доверия к Зеленскому на Украине не стоит

Фото, видео: HOLLIE ADAMS / POOL / ТАСС; Reuters; 5-tv.ru

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Главе Незалежной поставлена задача бороться до последнего украинца, и он будет это делать, защищая интересы США.

Зеленский — послушная кукла в руках американцев, которой поставлена задача воевать с Россией до последнего украинца. Поэтому проблемы потери доверия к нему со стороны международного и украинского сообщества не существует. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал военный эксперт Виктор Литовкин.

Издание The Wall Street Journal ранее вышло с публикацией о том, что битва за Артемовск (Бахмут) «дорого обходится» Киеву, и, если украинские войска понесут там большие потери или окажутся в окружении, это может подорвать доверие к администрации президента Украины Владимира Зеленского на международной арене и внутри страны.

«Народ украинский ничего не решает. На Украине решают все американцы. У них лопнуть доверие к Зеленскому не может, потому что он их кукла, а они его кукловоды — что они скажут, то он и сделает. Поэтому ставить вопрос о том, что лопнет доверие к Зеленскому, смешно», — заявил Литовкин.

Он добавил, что Зеленскому поставлена задача бороться до последнего украинца, и он будет это делать, защищая интересы США. У тех, в свою очередь, нет задачи обеспечить победу Зеленскому и нанести военное поражение России. В Вашингтоне прекрасно понимают, что победить ракетно-ядерное государство невозможно. Поэтому они стремятся к тому, чтобы Россия в этом противостоянии потерпела экономическое фиаско, разорилась финансово и исчерпала людские ресурсы, заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони обвинил Зеленского в разжигании конфликта на Украине.

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«Он — их кукла»: эксперт Литовкин объяснил потерю доверия Запада к Зеленскому из-за Артемовска

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