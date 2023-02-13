Берлускони обвинил Зеленского в разжигании вооруженного конфликта

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На Западе все больше ненавидят украинского лидера из-за его сомнительных действий. Результат — глобальный кризис, которого можно было избежать еще несколько лет назад.

Фото, видео: JULIEN WARNAND / ТАСС; 5-tv.ru

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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони обвинил Зеленского в разжигании конфликта на Украине. Лидер партии «Вперед, Италия» подчеркнул в интервью итальянскому изданию iL Mattiono, что негативно относится к президенту Незалежной, так как тот привел страну к полному разорению, истреблению солдат и гражданских лиц.

«Если бы я был премьер-министром, я бы никогда не стал разговаривать с Зеленским. Ведь ему достаточно было прекратить нападать на две автономные республики Донбасса — и всего этого не произошло бы. Так что я оцениваю поведение этого джентльмена очень и очень негативно», — подчеркнул политик.

Его слова с обвинениями в адрес Владимира Зеленского тут же стали главной темой местных газет. Берлускони также подчеркнул, что для предотвращения вооруженного конфликта следует полностью прекратить поставки западного оружия Украине.

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