Владимир Путин по телефону поговорил с Ильхамом Алиевым
| Политика 15
Путин обсудил с главой Азербайджана Алиевым развитие торгово-экономического сотрудничества
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Демьянчук; 5-tv.ru
Президенты обсудили безопасность и отношения России и Азербайджана.
Ну вот как раз о необходимости обеспечения стабильной безопасности Владимир Путин говорил сегодня по телефону с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Речь шла о ситуации на азербайджано-армянской границе. Также президенты обсудили перспективы развития торговоэкономического сотрудничества, в частности, совместные проекты в сферах энергетики и транспорта.
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