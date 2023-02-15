Новая беда: сильное землетрясение произошло в Румынии
В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5.7 балла
Фото, видео: www.globallookpress.com / Mehmet Malkoc; 5-tv.ru
Частично разрушены здания, повреждены автомобили.
Мощное землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Румынии. Во время подземных толчков люди в панике выбегали на улицу.
В ближайших городах оказались частично разрушены здания, повреждены припаркованные рядом с ними автомобили. В супермаркетах с полок попадали товары. При этом никто из жителей не погиб и не пострадал.
Последствия подземных толков ощутили даже в столице страны, хотя Бухарест находится в двухстах километрах от эпицентра землетрясения.
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