Новая беда: сильное землетрясение произошло в Румынии

Частично разрушены здания, повреждены автомобили.

Мощное землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Румынии. Во время подземных толчков люди в панике выбегали на улицу.

В ближайших городах оказались частично разрушены здания, повреждены припаркованные рядом с ними автомобили. В супермаркетах с полок попадали товары. При этом никто из жителей не погиб и не пострадал.

Последствия подземных толков ощутили даже в столице страны, хотя Бухарест находится в двухстах километрах от эпицентра землетрясения.