Спустя 227 часов: в Турции извлекли из-под завалов 74-летнюю пенсионерку

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Число жертв землетрясения приближается к 40 тысячам человек.

Фото, видео: SEDAT SUNA / ТАСС; 5-tv.ru

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227 часов. Запомните эту цифру. Именно столько времени под завалами своего дома в Турции провела 74-летняя пенсионерка. Спасатели называют это не иначе как чудом. Спустя полторы недели после катастрофы выживших все еще находят.

Накануне, из-под обломков дома вытащили супружескую пару, которая провела без еды и воды 209 часов! Нашли и 77-летнюю женщину — она ждала помощи 212 часов.

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