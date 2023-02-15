Ревва впервые ответил на обвинения отца в предательстве родины

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 254

Более полугода артист молча наблюдал, как на него льется грязь со стороны интернет-пользователей. Устав от критики, он прокомментировал семейный конфликт.

Ревва впервые ответил на обвинения отца в предательстве родины

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Юморист Александр Ревва, который в первые дни после начала спецоперации по защите Донбасса выступил против политики российских властей, а чуть позже и вовсе покинул страну, впервые объяснил слова своего отца Владимира Николаевича, оставшегося недовольным.

Родственник обвинил сына в предательстве, рассказал, что не общается с ним с 2014 года, ведь сын ни разу не приезжал в Донбасс. Мол, боялся, что после этого его не пустят в Киев.

«Не люблю оправдываться и тем более „копаться в грязном белье“, но все же отвечу моим „доброжелательным“ хейтерам, цитировавшим моего отца. Мой „папа“ ушел от нас, когда нам с моей сестрой-двойняшкой было всего четыре месяца. Но ничего, как-то выросли. А страсть к популярности — это, наверное, у нас генетическое», — процитировало Ревву StarHit.ru.

Он не стал что-либо говорить про восстановление общения с родителем, хотя папа хотел бы вновь общаться с сыном и внучками. Вероятней всего, у Реввы обида не только из-за сказанных слов, но и то, что оставил его в грудном возрасте и в жизни артиста не принимал участие. Своим отцом Ревва считает отчима, которого мама встретила после предательства биологического отца. С ним женщина живет уже более 40 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего исполнителя роли Полежайкина из «Папиных дочек» бросила жена.

-2° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
73.86
0.23 79.34
0.67
🧙‍♀ Гороскоп на 15 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

11:36
Какая судьба ждет вестерн «Ржавчина» после инцидента с Алеком Болдуином?
11:30
В Турции зафиксировали повторные толчки после землетрясения
11:25
В Ростове-на-Дону задержан прибывший под видом беженца участник «Азова»*
11:13
Готовились заранее: Сеймур Херш обвинил Байдена в подрыве ниток «Северного потока»
11:05
«Апокалипсис! Все стоит!» — жители Сочи оказались в снежной ловушке из-за метели
10:59
Реакция на стресс: новые подробности состояния Костомарова

Сейчас читают

Военкор Коц: армия РФ в одном шаге от оперативного окружения Бахмута
Жизнь продолжается: 72-летняя вдова Кобзона готовится к очередной свадьбе
В Еврокомиссии опасаются восстановления спроса на газ в Европе
"Только 21 час солнца за месяц": эндокринолог объяснила, зачем нужен витамин D и как его правильно принимать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023