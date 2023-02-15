Ревва впервые ответил на обвинения отца в предательстве родины

Юморист Александр Ревва, который в первые дни после начала спецоперации по защите Донбасса выступил против политики российских властей, а чуть позже и вовсе покинул страну, впервые объяснил слова своего отца Владимира Николаевича, оставшегося недовольным.

Родственник обвинил сына в предательстве, рассказал, что не общается с ним с 2014 года, ведь сын ни разу не приезжал в Донбасс. Мол, боялся, что после этого его не пустят в Киев.

«Не люблю оправдываться и тем более „копаться в грязном белье“, но все же отвечу моим „доброжелательным“ хейтерам, цитировавшим моего отца. Мой „папа“ ушел от нас, когда нам с моей сестрой-двойняшкой было всего четыре месяца. Но ничего, как-то выросли. А страсть к популярности — это, наверное, у нас генетическое», — процитировало Ревву StarHit.ru.

Он не стал что-либо говорить про восстановление общения с родителем, хотя папа хотел бы вновь общаться с сыном и внучками. Вероятней всего, у Реввы обида не только из-за сказанных слов, но и то, что оставил его в грудном возрасте и в жизни артиста не принимал участие. Своим отцом Ревва считает отчима, которого мама встретила после предательства биологического отца. С ним женщина живет уже более 40 лет.

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