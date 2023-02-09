Исполнителя роли Полежайкина из «Папиных дочек» бросила жена: «С инвалидом не по пути»

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 76

Актер Михаил Казаков рассказал, из-за чего его бросила супруга

Исполнителя роли Полежайкина из «Папиных дочек» бросила жена: «С инвалидом не по пути»

Фото: Кадр из сериала «Папины дочки»

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Актер целый год не мог оправиться после предательства со стороны некогда родного человека.

Актер Михаил Казаков, наиболее известный по роли Ильи Полежайкина из сериала «Папины дочки», рассказал о предательстве жены, бросившей его из-за инвалидности.

Он получил тяжелую травму в 2020 году. Тогда Казаков забрался на пожарную лестницу, чтобы сделать эффектное фото, однако оступился и полетел прямиком вниз с высоты 12 метров. В результате он получил серьезные переломы ног. Актер пришлось долго восстанавливаться, аппарат Илизарова он до сих пор носит.

Именно в этот сложный период для Казакова от него отвернулась еще тогда любимая женщина.

«Сказала, мол, как научишься ходить, так и звони. Ей с инвалидом не по пути, как я понимаю. Я год переживал. Сейчас шрамик на сердце зажил, будет легче. Человек, который так может поступить, для меня умер. У меня было ощущение, что ее вообще подменили. Или не любила, или это был брак по расчет», — сказал артист в беседе с KP.RU.

По сообщениям СМИ, сейчас сердце актера заняла новая девушка, однако пока комментировать свою личную жизнь Казаков отказался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актрису Дарью Мельникову, которая сыграла роль Жени в «Папиных дочках», засняли в объятиях мужчины.

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