Наживались на горе: в Петербурге задержали «похоронных» мошенников
Четыре жителя Петербурга задержаны по делу о мошенничестве при организации похорон
Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru
Цены на ритуальные услуги аферисты завышали в десятки раз.
В Петербурге полицейские задержали банду нечистых на руку ритуальных агентов.
Аферисты выходили на семьи людей, потерявших близких, и предлагали им организовать похороны по ценам, в десятки раз выше рыночных.
Какое наказание теперь грозит фигурантам, выяснил Владислав Кириенко.
Читайте также
-4° 768 мм рт. ст.
74%
74%
74.21
0.35 79.57
0.23
0.35 79.57
0.23
Нашли ошибку?