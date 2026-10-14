Лавров рассказал подробности предстоящей встречи Путина и Си Цзиньпина

Лидеры регулярно общаются и лично следят за развитием стратегического партнерства Москвы и Пекина.
Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; 5-tv.ru
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести очередные переговоры на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, лидеры двух стран регулярно общаются и лично следят за развитием стратегического партнерства Москвы и Пекина по всем направлениям.
Лавров напомнил, что в 2026 году Путин и Си Цзиньпин уже дважды встречались лично. Переговоры проходили во время официального визита российского президента в Китай и на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.
«С нетерпением ожидает очередного разговора со своим коллегой и другом — председателем Си Цзиньпином», — сообщил Лавров.
При этом подготовка возможной трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США на полях саммита не ведется. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, сама идея встречи известна трем сторонам, однако конкретных договоренностей на этот счет пока нет.
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