Лавров рассказал подробности предстоящей встречи Путина и Си Цзиньпина

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 24 0

Лидеры регулярно общаются и лично следят за развитием стратегического партнерства Москвы и Пекина.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести очередные переговоры на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, лидеры двух стран регулярно общаются и лично следят за развитием стратегического партнерства Москвы и Пекина по всем направлениям.

Лавров напомнил, что в 2026 году Путин и Си Цзиньпин уже дважды встречались лично. Переговоры проходили во время официального визита российского президента в Китай и на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

«С нетерпением ожидает очередного разговора со своим коллегой и другом — председателем Си Цзиньпином», — сообщил Лавров.

При этом подготовка возможной трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США на полях саммита не ведется. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, сама идея встречи известна трем сторонам, однако конкретных договоренностей на этот счет пока нет.

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