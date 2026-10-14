«Киркорова сцены лиши, будет ужасно»: Губин о пишущих и выступающих артистах

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Василиса Власова
Василиса Власова Эксклюзив 18 0

Певец скорее относится ко второму типу исполнителей.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Губин: Меня можно лишить сцены, а Киркорова — нет

Певец Андрей Губин рассказал, что артисты деллятся на тех, кто не смогут жить без сцены, и тех, для кого это — не главное. Об этом он заявил 5-tv.ru на презентации бойз-бенда «Жара».

«Есть все-таки Филипп Киркоров, да? Вот его сцены лиши, наверное, там вообще будет ужасно. А есть люди пишущие. <…> Их сцены лиши — они писать будут», — объяснил певец.

Автор хита «Девушки как звезды» также отметил, что он скорее относится ко второму типу исполнителей.

«Я пишу, я же музыкой занимаюсь, поэтому такого, чтобы прямо „Ах, переживаю сильно“ — такого нет», — рассказал певец.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что появление на светском вечере далось Губину с трудом. Полчаса исполнитель провел запершись в гримерной. После этого он дожидался, пока все звезды и гости презентации не разойдутся по местам. На кадрах с мероприятия артист, кажется, находится в стрессовом состоянии.

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