Бойцов 66-й бригады ВСУ отправляют на верную смерть

|
Василиса Власова
Василиса Власова 33 0

Солдаты массово гибнут, бросают позиции и попадают в плен.

Бойцов 66-й бригады ВСУ отправляют на верную смерть

Фото: www.globallookpress.com/Rachel BoÃŸmeyer

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Командиры 66-й бригады ВСУ отправляют бойцов на убийственные задания

Бойцы 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ массово гибнут, бросают позиции и попадают в плен. Причина — убийственные распоряжения командования, которое заставляет их устанавливать флаги на территориях, на которых нет контроля. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На основании данных радиоперехватов, в 66-й ОМБр ВСУ сложилась тяжелая обстановка на линии боевого соприкосновения (ЛБС) из-за высоких потерь, связанных с лживыми докладами об успехах на ЛБС, а также самоубийственными задачами по установке флагов в неподконтрольных населенных пунктах на рубцовском направлении в ДНР», — поделился источник с изданием.

Он также отметил безразличие, присущее командованию украинской стороны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что оператора БПЛА ВСУ Валерию Степанову, которая сообщала о насилии со стороны вышестоящего начальства, убили. В социальных сетях на Украине ходят догадки о том, что женщину могли утранить как свидетеля: она моглам пойти в Государственное бюро расследований.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+9° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
83.95
0.08 93.92
0.15
День трех дверей — точка перелома 14 октября: гороскоп для знаков зодиака

Последние новости

23:01
«Киркорова сцены лиши, будет ужасно»: Губин о пишущих и выступающих артистах
22:35
Лавров передал Ван И доклад о фальсификации событий в Буче
22:19
Бойцов 66-й бригады ВСУ отправляют на верную смерть
21:45
Шурыгину не выпустили из СИЗО: столичный суд вынес приговор
21:16
«Ты песни мои любишь?»: как Розенбаум принимает музыкантов на работу
21:02
Доброта напоказ: собиравшего на квартиру бабушке блогера посчитали мошенником

Сейчас читают

Плату за общедомовые нужды будут пересчитывать
Эффект танкерных санкций прилетел обратно Европе: везти из США, как из России в Индию
На SHAMAN написали заявление в полицию
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео