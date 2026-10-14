Командиры 66-й бригады ВСУ отправляют бойцов на убийственные задания

Бойцы 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ массово гибнут, бросают позиции и попадают в плен. Причина — убийственные распоряжения командования, которое заставляет их устанавливать флаги на территориях, на которых нет контроля. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На основании данных радиоперехватов, в 66-й ОМБр ВСУ сложилась тяжелая обстановка на линии боевого соприкосновения (ЛБС) из-за высоких потерь, связанных с лживыми докладами об успехах на ЛБС, а также самоубийственными задачами по установке флагов в неподконтрольных населенных пунктах на рубцовском направлении в ДНР», — поделился источник с изданием.

Он также отметил безразличие, присущее командованию украинской стороны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что оператора БПЛА ВСУ Валерию Степанову, которая сообщала о насилии со стороны вышестоящего начальства, убили. В социальных сетях на Украине ходят догадки о том, что женщину могли утранить как свидетеля: она моглам пойти в Государственное бюро расследований.

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