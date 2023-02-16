Сократится на секунду: ученый-физик раскрыл детали увеличения скорости вращения Земли

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 49

Физик Пальчиков: ускоренное вращение омолодит планету Земля на одну секунду в 2028 году

Сократится на секунду: ученый-физик раскрыл детали увеличения скорости вращения Земли

Фото: www.globallookpress.com / NASA

Читайте нас в: Дзен Новости

Исследователь привел две гипотезы, каждая из которых имеет право на существование.

Скорость вращения Земли аномально увеличилась, поэтому через несколько лет продолжительность года уменьшится на одну секунду. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал исследователь Виталий Пальчиков.

С учетом изменения временного отрезка, за который планета полностью оборачивается, ученые корректируют сегодняшнюю измерительную систему. Это нужно, чтобы новый год совпадал со следующим оборотом. Так, по прогнозам, 2028 год может укоротиться на одну секунду.

В прошлом году увеличение скорости вращения планеты привело к тому, что среда, 29 июня, стала самым коротким в истории днем. Еще раньше, в 70-х, на фоне замедленности оборотов ввели лишние 37 секунд. По словам Пальчикова, сейчас у ученых нет досконального объяснения по этому поводу.

«Гипотеза, связанная с изменениями момента инерции ядра, это одна из возможных гипотез, которые объясняют эффекты ускорения скорости вращения Земли», — сказал собеседник агентства.

Согласно другой гипотезе, все завязано на количестве осадков: их аномальное выпадение ускоряет планету, а испарение наоборот уменьшает скорость, но эффекты не компенсируют друг друга, отметил Пальчиков.

В апреле физик Барак Шошани сделал вывод, что путешествия во времени могут быть возможны, но только тогда, когда люди перемещаются в параллельные временные линии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как уфолог раскрыл тайну нахождения инопланетян на Земле.

-4° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
74.21
0.35 79.57
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на 16 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

9:07
День сурка: Волочкова показала в сети свои «жаркие» танцы
8:55
В Панаме произошла самая страшная авария в истории страны — видео
8:41
Российские бойцы отправили на дно катер с украинскими диверсантами — видео
8:27
Херш рассказал, как США и Норвегия взрывали «Северный поток»
8:15
В Кургане полыхнула администрация — видео
8:07
Дарья Мороз появилась на публике с новым возлюбленным

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака
Это реально? Схема спасения человека при фиброзе легкого
Эксперт объяснил, как народные традиции могли повлиять на разрушения в Турции
«Держимся!»: Светлана Журова передала сообщение от жены Костомарова

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023