Сократится на секунду: ученый-физик раскрыл детали увеличения скорости вращения Земли

Исследователь привел две гипотезы, каждая из которых имеет право на существование.

Скорость вращения Земли аномально увеличилась, поэтому через несколько лет продолжительность года уменьшится на одну секунду. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал исследователь Виталий Пальчиков.

С учетом изменения временного отрезка, за который планета полностью оборачивается, ученые корректируют сегодняшнюю измерительную систему. Это нужно, чтобы новый год совпадал со следующим оборотом. Так, по прогнозам, 2028 год может укоротиться на одну секунду.

В прошлом году увеличение скорости вращения планеты привело к тому, что среда, 29 июня, стала самым коротким в истории днем. Еще раньше, в 70-х, на фоне замедленности оборотов ввели лишние 37 секунд. По словам Пальчикова, сейчас у ученых нет досконального объяснения по этому поводу.

«Гипотеза, связанная с изменениями момента инерции ядра, это одна из возможных гипотез, которые объясняют эффекты ускорения скорости вращения Земли», — сказал собеседник агентства.

Согласно другой гипотезе, все завязано на количестве осадков: их аномальное выпадение ускоряет планету, а испарение наоборот уменьшает скорость, но эффекты не компенсируют друг друга, отметил Пальчиков.

В апреле физик Барак Шошани сделал вывод, что путешествия во времени могут быть возможны, но только тогда, когда люди перемещаются в параллельные временные линии.

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