Главврач «Коммунарки» Проценко описал текущее состояние Костомарова: «Прогнозы делать невозможно»

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 1 372

Главврач «Коммунарки» Проценко: Костомаров стал дышать самостоятельно

Главврач «Коммунарки» Проценко описал текущее состояние Костомарова: «Прогнозы делать невозможно»

Фото: Шеметов Максим / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

С фигуристом работает большая группа специалистов, включая докторов федерального уровня.

Фигурист Роман Костомаров начал дышать самостоятельно, сообщает aif.ru. Уточняется, что текущая ситуация может меняться. По словам главного врача «Коммунарки», где лечится спортсмен, Дениса Проценко, у звезды спорта отсутствовала мочевыводящая функция почек, были проблемы с сердцем и легкими. Специалист добавил, что при такой инфекции, как у Костомарова, фактически, все органы вовлечены в процесс. Однако за прошедшие двое суток дисфункция стала решаться, у селебрити потихоньку восстанавливается работа функции почек.

«И нам очень хочется верить, что такая динамика сохранится, но делать какие-либо прогнозы невозможно», — подытожил медик.

Стоит подчеркнуть, что с Костомаровым постоянно работает большая команда, включая докторов федерального уровня. В частности, первые пять дней тактика лечения обсуждалась на консилиумах, которые проводились раз в 12 часов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему врачи не увезли Костомарова в операционную сразу.

-4° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
74.21
0.35 79.57
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на 16 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

10:32
Новосибирский ОМОН нагрянул в call-центр, где притворялись сотрудниками банка
10:23
Главврач «Коммунарки» Проценко описал текущее состояние Костомарова: «Прогнозы делать невозможно»
10:12
Критическая инфраструктура пострадала во время обстрелов под Львовом
10:04
Офицер Пентагона в отставке предрекла разрыв Европы на части
9:55
И следа не останется: как «снайперская» рота РФ танками сметает укрепрайоны ВСУ
9:52
Асмус показала нового возлюбленного: «Харламов из прошлого»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на 16 февраля для всех знаков зодиака
Барбара Брыльска о жизни в российской провинции: «Мне страшно выходить из самолета»
Это реально? Схема спасения человека при фиброзе легкого
Эксперт объяснил, как народные традиции могли повлиять на разрушения в Турции

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023