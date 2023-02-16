Главврач «Коммунарки» Проценко описал текущее состояние Костомарова: «Прогнозы делать невозможно»

С фигуристом работает большая группа специалистов, включая докторов федерального уровня.

Фигурист Роман Костомаров начал дышать самостоятельно, сообщает aif.ru. Уточняется, что текущая ситуация может меняться. По словам главного врача «Коммунарки», где лечится спортсмен, Дениса Проценко, у звезды спорта отсутствовала мочевыводящая функция почек, были проблемы с сердцем и легкими. Специалист добавил, что при такой инфекции, как у Костомарова, фактически, все органы вовлечены в процесс. Однако за прошедшие двое суток дисфункция стала решаться, у селебрити потихоньку восстанавливается работа функции почек.

«И нам очень хочется верить, что такая динамика сохранится, но делать какие-либо прогнозы невозможно», — подытожил медик.

Стоит подчеркнуть, что с Костомаровым постоянно работает большая команда, включая докторов федерального уровня. В частности, первые пять дней тактика лечения обсуждалась на консилиумах, которые проводились раз в 12 часов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему врачи не увезли Костомарова в операционную сразу.