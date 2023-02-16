Число погибших при землетрясении в Турции превысило 36 тысяч

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 41

Страшная трагедия произошла 6 февраля и стала самой разрушительной в истории страны.

Число погибших при землетрясении в Турции превысило 36 тысяч

Фото: www.globallookpress.com / Cem Bakirci

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В Турции продолжается разбор завалов после мощного землетрясения, произошедшего 6 февраля. По ситуации к этому часу число погибших уже превысило 36 тысяч человек. Об этом сообщили власти страны.

Как отмечал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, разбор завалов будет продолжаться до того момента, пока спасатели не найдут всех выживших людей. Помогают в этом даже специально обученные животные, которые способны пробраться в самую узкую щель и услышать голоса тех, у кого уже не осталось сил.

Землетрясение 6 февраля стало самым разрушительным в истории Турции. «Отголоски» добрались и до Сирии. Там количество жертв трагедии уже превысило 8 тысяч человек.

Как отмечает URA.RU, власти государства уже начали поиски виновных, которые причастны к обрушению домов при катаклизме. Считается, что трагедии можно было избежать, если бы дома людей строились в соответствии со всеми современными нормами. Между тем, на местах ЧП постоянно находят кирпичи и прочие строительные материалы, в которых было много посторонних вещей. Например, амулеты от сглаза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в акватории озера Байкал зафиксировали землетрясение мощностью 5,9.

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