Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в акватории озера Байкал

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 72

В МЧС призвали жителей не распространять ложные данные и ориентироваться только на официальную информацию о катаклизмах.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в акватории озера Байкал

Фото: © РИА Новости / Кирилл Шипицин

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Землетрясение интенсивностью 5,9 произошло в акватории Байкала. Об этом сообщило ГУ МЧС по Иркутской области.

«Зарегистрировано сейсмособытие в акватории озера Байкал в 18 километрах от Большого Голоустного», — сказано в публикации.

Отмечено, что интенсивность толчков в Иркутске составляет три. Разрушений и жертв нет. Объекты инфраструктуры функционируют в обычном режиме. Спасатели призвали жителей не распространять ложные данные и ориентироваться только на официальную информацию о катаклизмах.

Также российские ученые зафиксировали сейсмическую активность в поселках Северомуйск в четыре и Таксимо магнитудой в три в Бурятии.

До этого была информация о землетрясении на российско-казахстанской границе магнитудой в 4,4. Данных о разрушениях и жертвах не было.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что могло повлиять на землетрясение в Турции.

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