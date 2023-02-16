Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в акватории озера Байкал

Землетрясение интенсивностью 5,9 произошло в акватории Байкала. Об этом сообщило ГУ МЧС по Иркутской области.

«Зарегистрировано сейсмособытие в акватории озера Байкал в 18 километрах от Большого Голоустного», — сказано в публикации.

Отмечено, что интенсивность толчков в Иркутске составляет три. Разрушений и жертв нет. Объекты инфраструктуры функционируют в обычном режиме. Спасатели призвали жителей не распространять ложные данные и ориентироваться только на официальную информацию о катаклизмах.

Также российские ученые зафиксировали сейсмическую активность в поселках Северомуйск в четыре и Таксимо магнитудой в три в Бурятии.

До этого была информация о землетрясении на российско-казахстанской границе магнитудой в 4,4. Данных о разрушениях и жертвах не было.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что могло повлиять на землетрясение в Турции.