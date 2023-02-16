Как живет сын солистки «Тутси» от бывшего Юлии Волковой: есть обида?

От Марии Вебер Парвиз Ясинов ушел в 19 лет, когда она только стала мамой. Что происходит в отношениях сейчас?

Выпускница «Фабрики звезд» Мария Вебер рассказала, как складывается жизнь ее сына Оскара, рожденного от экс-возлюбленного Юлии Волоковой. Именно на нее бизнесмен Парвиз Ясинов променял тогда 19-летнюю маму его ребенка. Кроме того, молодой человек вскоре снова стал отцом — бывшая солистка «Тату» подарила ему сына Самира.

Общественность в то время от всего сердца сочувствовала брошенной певице, пока Ясинов строил счастье с другой. Но оно тоже оказалось недолгим — примерно через год влюбленные расстались. А вот родственные связи между сыновьями Ясинова за эти годы не оборвались, братья общаются и неплохо.

«Они общаются, никакой антипатии между ними нет, напротив, сын считает Самира своим родственником», — рассказала Мария Вебер в интервью изданию dni.ru.

Также мальчик поддерживает отношения и со своим отцом, да и сами бывшие тоже иногда встречаются, но по деловым вопросам, а в праздники шлют друг другу поздравления. Тем временем их 16-летний наследник радует родителей своими успехами — по стопам мамы парень не пошел и выбрал точные науки.

«Уже понял, что ему интересны точные науки. Сцена же ему совсем не близка, он стесняется внимания. Хотя и любит играть на гитаре. Но когда я приглашаю его пойти и подыграть мне на концерте, он тушуется, не любит публичности», — сказала Вебер.

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