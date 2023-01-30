Участница группы «Тутси» Ирина Ортман объяснила, почему прячет мужа

Знаменитая вокалистка только недавно смогла опубликовать совместное фото с любимым.

Муж участницы группы «Тутси» Ирины Ортман является сотрудником Росгвардии и не любит публичность. Именно поэтому артистка старается не публиковать общие снимки с возлюбленным. Об этом она рассказала в беседе с изданием Газета.ру.

«Мой муж офицер. Просто он человек непубличный. Да и я сама не очень люблю выставлять личное напоказ», — сказала Ортман.

Несмотря на скрытность, вокалистка недавно все-таки выложила совместную фотографию с супругом. По ее словам, это произошло благодаря определенному эмоциональному порыву. Избранникам настолько понравился снимок, что они даже захотели опубликовать его.

Певица Ирина Ортман с мужем Романом Бабкином. Фото: Instagram* / ortmanirina

«Мы были на моей родной земле. Я показала ему фотку со словами: „Смотри, какая фотография! В ней столько много энергии. В ней столько много нас! Давай поделимся?“ Он согласился», — объяснила красавица.

В издании отмечается, что первым мужем исполнительницы был бизнесмен Владимир Перевозчик, их брак длился шесть лет, в 2014 году пара развелась. Через два года солистка «Тутси» снова надела кольцо на палец — ее мужем стал Роман Бабкин. От прошлых отношений у него есть 18-летняя дочь.

Ранее Ирина Ортман давала большое интервью 5-tv.ru. В беседе с ведущей Светланой Шевченко знаменитость рассказала о любви, Родине, творчестве SHAMAN'а и вере в предсказания.

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