Женщина нашла отрубленные ноги под мостом в Выборге

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 56

Подозрительную находку унюхали собаки хозяйки.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ;5-tv.ru

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Необычную находку утром, 16 февраля, обнаружила под снегом жительница Выборга. Там, в районе площадки для выгула собак, валялись отрубленные человеческие ноги. Примерно такой же «клад» все четыре сезона находили полицейские из датско-шведского сериала «Мост», только в этот раз все по-настоящему: и преступление, и расследование, и жертва.

Как стало известно 5-tv.ru, на фрагменты человеческого тела женщина наткнулась случайно, во время прогулки с четвероногими друзьями. Но в этот раз питомцам было не до игры — безупречный нюх подсказывал неладное. Так, идя на поводу инстинктов, они довели хозяйку и еще нескольких человек до места ЧП, к Петровскому мосту.

Информацию подтвердили и в Следственном комитете региона. Там уточнили, что отрубленные ноги, скорее всего, принадлежат мужчине. Под снегом конечности провели примерно от двух до четырех недель. Теперерь правоохранителям предстоит выяснить, как они могли там оказаться, есть ли поблизости другие останки и кому они принадлежат.

Сейчас по факту случившегося правоохранители проводят доследственную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам будет принято процессуальное решение.

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