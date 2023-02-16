Пережившая блокаду Ленинграда пенсионерка сварилась заживо в своей квартире

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 131

Смерть женщина встретила в полном одиночестве, получив несовместимые с жизнью ожоги.

Пережившая блокаду Ленинграда пенсионерка сварилась заживо в своей квартире

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Жительница блокадного Ленинграда стала жертвой коммунальной аварии в Санкт-Петербурге. Пережив один из самых страшных периодов Великой Отечественной, она не смогла остаться в живых после нестандартной бытовой ситуации.

Как стало известно 5-tv.ru, накануне в квартире пожилой женщины прорвало трубу с горячей водой, и она получила тяжелейшие ожоги. Травмы оказались несовместимы с жизнью — ветеран ВОВ скончалась прямо на месте, в своей однокомнатной квартире.

Правда, все это выяснилось после того, как до петербурженки не смогли достучаться соседи. Пришлось воспользоваться запасным ключом, который та оставила им на всякий случай. Увидев бездыханное тело на полу, им ничего не оставалось, как вызвать скорую помощь, которая констатировала смерть потерпевшей.

Известно, что погибшая — ветеран Великой Отечественной и житель блокадного Ленинграда. На момент смерти ей было 95 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мощный пожар произошел в одном из строящихся зданий в «Москва-Сити».

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