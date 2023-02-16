Колокольцев уволил двоих сотрудников МВД за необоснованный отказ в убежище писателю из Латвии

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 22

В министерстве пересмотрят решение, принятое отстраненными за халатность лицами.

Колокольцев уволил двоих сотрудников МВД за необоснованный отказ в убежище писателю из Латвии

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Глава МВД РФ генерал полиции Владимир Колокольцев принял решение освободить от занимаемой должности полковника полиции Игоря Дудника — заместителя начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Москве, а также полковника полиции Татьяну Дмитриеву — начальника отдела по вопросам беженцев, их временного убежища и вынужденных переселенцев Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве.

В заявлении ведомства отмечается, что Колокольцев принял решение об отстранении вышеупомянутых сотрудников ГУ МВД из-за их халатности. Отмечается, что Дудник и Дмитриева подходили формально к рассмотрению заявлений граждан.

В МВД уточнили, что русскоязычный латвийский писатель Сергей Васильев прибыл в РФ, обратился в УВМ ГУ МВД Москвы с запросом на временное убежище на территории России. Латвию он был вынужден покинуть из-за уголовного преследования в нескольких государствах. Процессуальная деятельность в отношении Васильева началась из-за его активной поддержки и гуманитарной помощи мирному населению Донбасса.

В ходе проверки было установлено, что уполномоченные должностные лицами рассмотрели заявление Васильева поверхностно и не учли все обстоятельства, среди которых — угроза жизни и здоровью на территории страны проживания. Результатом стало необоснованное решение об отказе в предоставлении временного убежища гражданину Латвии.

В заявлении министерства внутренних дел отмечается, что уже в ближайшее время вопрос предоставления заявителю временного убежища на территории РФ будет пересмотрен и решен положительно.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала группу организаторов нелегальной миграции.

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