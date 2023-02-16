Житель Уфы выкинул мать в окно, отрезал себе гениталии и умер

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 57

Шокирующие детали двойного убийства в Башкортостане раскрыли полицейские.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Кровавая семейная драма разыгралась в четверг, 16 февраля, на одной из улиц в Уфе. В этот день один из местных жителей, предположительно, решил распорядиться и собственной жизнью, и жизнью своей 82-летней матери. Женщину он выкинул прямо голой в окно, а себе отрезал гениталии перед тем и умер.

Часть этой трагедии могли наблюдать соседи и прохожие. Некоторые успели заснять на камеры, как из окна многоэтажки сначала летели вещи — видимо, все, что попадалось хозяину квартиры под руку, а вдогонку с седьмого этажа упало полностью обнаженное тело.

Остальное уже происходило за закрытыми дверями, и пока она строится на предположениях правоохранителей. Именно они обнаружили тело сына убитой и тоже — в чем мать родила. Но самым шокирующим обстоятельством ЧП стало отсутствие гениталий у мужчины. Не исключается, что половые органы он отрезал перед тем, как умереть.

Что стало прологом этой трагедии, пока неизвестно ни оперативникам, ни соседям. Есть версия, что перед инцидентом родные сильно повздорили, и, возможно, в этот момент бесы попутали мужчину из-за наркотиков. Знакомые убитого уверяют, что это было одно из его пагубных пристрастий, другое — компьютерные игры. Иногда по данному поводу сетовала и 82-летняя мать мужчины. В целом сор из избы она предпочитала не выносить. Большинство опрошенных 5-tv.ru соседей даже в день трагедии не услышали подозрительного крика из квартиры на седьмом этаже. Пока тело не вылетело из окна.

Многие жители дома сейчас в шоке, что прямо под носом, в тихом омуте, бунтовали бесы. Некоторые же полагают, сосед никак не мог отважиться на такое — даже на плохие дела нужна смелость, а он ей якобы не отличался.

Все это в ближайшее время предстоит установить правоохранителям — в Следственном комитете региона возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, жительница Выборга обнаружила отрубленные ноги человека рядом с площадкой для выгула собак.

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🧙‍♀ Гороскоп на 16 февраля для всех знаков зодиака

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