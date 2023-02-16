Путин обсудил с Львовой-Беловой вопрос поддержки участников спецоперации из ЧВК

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Глава государства подчеркнул, что все воюющие за свободу Донбасса, — герои.

Фото, видео: Метцель Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Дети всех, кто участвует в специальной военной операции, должны получить поддержку и льготы от государства. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с Уполномоченным по правам ребенка. Мария Львова-Белова попросила главу государства обратить внимание на этот вопрос.

«Я хотела бы поговорить о маленькой несправедливости. У меня есть дети, у них отцы служат при Минобороны, а другие — частной военной компании. И те, и другие — герои. Но одни получают гарантии социальные, а другие — нет», — подчеркнула омбудсмен.

Детский омбудсмен назвала отличным подарком решение президента об упрощенном предоставлении гражданства сиротам из ДНР, ЛНР и Украины. Ведь Мария Львова-Белова знает об усыновлении детей Донбасса на личном опыте.

«Мы рассматриваем этот вопрос. Вы попали прямо в точку!» — поддержал российский лидер.

«Да, всех уравнять», — согласилась Мария Львова-Белова.

Детский омбудсмен назвала отличным подарком решение президента об упрощенном предоставлении гражданства сиротам из ДНР, ЛНР и Украины. Ведь Мария Львова-Белова знает об усыновлении детей Донбасса на личном опыте.

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