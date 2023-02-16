«Короткая ночь»: чем занимался Столтенберг во время начала СВО

Для генсека ночь начала спецоперации оказалась совсем неожиданной.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался агентству AFP, что уснул в то время, как началась военная спецоперация на Украине.

По его словам, в ту самую ночь, 24 февраля, он просто ушел спать.

«Это была очень короткая ночь, потому что я знал, что в какое-то время, через несколько часов кто-то меня разбудит, и так и случилось», — сказал генсек.

До этого Йенс Столтенберг заявлял, что нормализация отношений стран Запада с Россией не случится и по завершению вооруженного противостояния на Украине.

По его мнению, Западу «не следует недооценивать Россию», обладающей «огромными ресурсами».

А сегодня он призвал НАТО готовиться к многолетнему противостоянию с Россией, добавив при этом, что НАТО — всегда в поиске возможностей для улучшения ситуации в отношениях с Россией.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как уход Столтенберга с поста генсека НАТО повлияет на Россию.