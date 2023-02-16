«Короткая ночь»: чем занимался Столтенберг во время начала СВО
Генсек НАТО Столтенберг пошел спать в ночь начала СВО
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Christian Spicker
Для генсека ночь начала спецоперации оказалась совсем неожиданной.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался агентству AFP, что уснул в то время, как началась военная спецоперация на Украине.
По его словам, в ту самую ночь, 24 февраля, он просто ушел спать.
«Это была очень короткая ночь, потому что я знал, что в какое-то время, через несколько часов кто-то меня разбудит, и так и случилось», — сказал генсек.
До этого Йенс Столтенберг заявлял, что нормализация отношений стран Запада с Россией не случится и по завершению вооруженного противостояния на Украине.
По его мнению, Западу «не следует недооценивать Россию», обладающей «огромными ресурсами».
А сегодня он призвал НАТО готовиться к многолетнему противостоянию с Россией, добавив при этом, что НАТО — всегда в поиске возможностей для улучшения ситуации в отношениях с Россией.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как уход Столтенберга с поста генсека НАТО повлияет на Россию.
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