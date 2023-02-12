«С руками на кобуре»: как уход Столтенберга с поста генсека НАТО повлияет на Россию

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 2 445

Политолог Крутаков: уход Столтенберга с должности генсека НАТО ничего не изменит для РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Bernd Elmenthaler; Гердо Владимир / ТАСС; Ruptly / The Confederation of Norwegian Enterprise (NHO); Ruptly / NATO TV; Ruptly; 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Руководство Североатлантическим альянсом — это настоящее место под солнцем. Какой смысл от него отказываться?

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг собирается покинуть свой пост. Какие последствия такие перемены вызовут для России и почему они происходят в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал политолог Леонид Крутаков.

«Видимо, на позиции генсека НАТО требуется более агрессивный человек. Ярко выраженный ястреб с соответствующими внутренними установками и готовностью идти на крайние шаги», — сказал собеседник.

Он отметил, что должность Столтенберга сулит ее владельцу солидные барыши, а именно, пенсию, с которой можно спокойно «почивать на лаврах» ни о чем не беспокоясь. Поэтому, по мнению Крутакова, желающих занять пост будет «навалом», поскольку для европейских чиновников это верх карьеры. Ради него, добавил специалист, они готовы пожертвовать буквально всем. Помимо этого, эксперт высказал предположения о возможной кандидатуре.

«Точно не американец, это будет перебор. У США и так явная агрессивная позиция, и в их сторону слишком много обвинений. Им нужно создавать ощущение коалиции и единства западного мира. Скорее всего, это будет какой-то чиновник», — прокомментировал Крутаков.

Специалист допустил, что кандидат на руководство военно-политическим блоком может быть даже из Восточной Европы. Исключением является только Польша. Решение Столтенберга не вызовет серьезных поворотов в политике НАТО, и ждать от него миролюбивых решений сейчас не следует, посчитал политолог.

«Мы (Россия и НАТО — Прим. ред.) и так как два ковбоя с руками на кобуре, кто быстрее выхватит револьвер», — пояснил собеседник.

Крутаков подчеркнул, что Россия, как это и было раньше, является для Штатов соперником. Однако РФ необходимо решить вопрос национальной безопасности, чтобы с ней говорили, как с равным партнером. Западу невыгодно соглашаться с российскими амбициями, потому что в таком случае Альянсу придется «уступить место за столом». Вместе с Россией туда же сядут Китай, Индия, Иран и Турция, поскольку каждая страна заявляет о своих правах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему страны НАТО не спасают пострадавших от землетрясения сирийцев.

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