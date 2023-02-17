Не «поридж», а «каша»: Госдума приняла закон о государственном языке

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Иван Обухов
Иван Обухов 40

Госдума приняла закон о госязыке, ограничивающий использование иностранных слов

Не «поридж», а «каша»: Госдума приняла закон о государственном языке

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Впредь недопустимо использовать иностранные слова, если есть аналоги в русском.

Нижняя палата российского парламента приняла во втором и третьем чтениях закон, регулирующий применение иностранных слов в русском языке.

Законопроект предполагает недопустимость применения иностранных слов в случае, если в русском языке есть аналоги.

Кроме того, прописаны области, где русский язык обязателен к использованию как государственный.

Это образование, государственные и муниципальные информационные системы, информация для потребителей товаров, работ и услуг.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума прекратила действие Устава и договоров Совета Европы в отношении РФ.

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