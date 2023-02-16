Госдума прекратила действие Устава и договоров Совета Европы в отношении РФ
Депутаты отметили, что международные документы перестали работать при исключении российской стороны из организации.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына
Госдумой принят закон, прекращающий действие в РФ устава Совета Европы, а также еще 20 договоров международного уровня с организацией. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.
Отмечено, что инициатива внесена главой государства Владимиром Путиным, поскольку членство России в Совете Европы прекращено. В отношении российской стороны, помимо устава, прекратили действовать Конвенция о защите прав человека и основных свобод (от 4 ноября 1950 года), Европейская конвенция о пресечении терроризма, генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, Европейская хартия местного самоуправления, а также Европейская социальная хартия.
Парламентарии добавили, что вышеупомянутые документы прекратили действовать еще в середине марта прошлого года, когда Совет Европы принял резолюцию о прекращении российского членства.
Ранее 5-tv.ru писал о том, какой проект для ООН приняла Госдума.
Читайте также
80%
0.35 79.57
0.23
Нашли ошибку?